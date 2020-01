Premio Rc auto più caro per 1,2 milioni di automobilisti italiani. Il tutto a causa di un incidente con colpa dichiarato nel 2019, che provocherà un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, un premio dell'assicurazione più caro rispetto a quello pagato l’anno prima. A stilare il rapporto è il portale Facile.it. E per costoro non valgono i risparmi previsti dalla manovra 2020 (leggi qui).

Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; a dicembre per assicurare un veicolo occorrevano, in media, 536,16 euro, il 7,67% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.

Guardando il profilo di chi vedrà aumentare il costo dell’Rc auto, la prima differenza che emerge è legata al sesso; fra gli uomini solo il 3,51% ha denunciato un sinistro con colpa, mentre la percentuale sale al 4,18% tra le donne; l'eta media è di 48 anni, con picchi tra gli over 70 e percentuali inferiori tra i neo patentati.