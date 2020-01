Valerio Amatizi, l'angelo del terremoto morto a Capodanno. Un anno fa aveva perso il padre. Ecco chi era

Si chiamava Valerio Amatizi, aveva 26 anni e ha perso la vita la notte di Capodanno ad Ascoli Piceno, precipitando in un dirupo nel tentativo di spegnere un incendio causato dai fuochi di artificio. Valerio era di Capodacqua di Arquata del Tronto, paese completamente distrutto dalle scosse di terremoto del 2016. Poco meno di un anno fa la sua vita era stata già segnata tragicamente. Il padre, infatti, era stato stroncato da un infarto durante una battuta di caccia, era il 13 gennaio e l'uomo aveva appena 57 anni. In meno due anni l'insegnante Egizia Piacentini, mamma di Valerio, è stata colpita da due lutti devastanti. Dopo la morte del padre, Valerio aveva moltiplicato le energie per stare accanto alla madre e al fratello più piccolo. La notte di San Silvestro la sua vita è stata spezzata dall'ennesimo gesto di generosità. Amatizi, infatti, era un altruista. Era stato uno degli angeli del terremoto nella notte del 24 agosto 2016. Quando il suo paese era crollato per le scosse, non aveva esitato un secondo a gettarsi tra le macerie e a scavare a mani nude per salvare i suoi compaesani, sfidando il pericolo. Si era poi dovuto trasferire ad Ascoli Piceno, ma Arquata del Tronto e i Sibillini erano rimasti nel suo cuore e appena poteva tornava in montagna. Senza tralasciare gli studi di disegno industriale, aveva iniziato a lavorare come carrozziere, continuando a coltivare la sua passione sportiva nella Società Amatori Rugby di Ascoli. Un'altra sua passione era quella della Quintana e non a caso aveva partecipato alla rievocazione storica nel gruppo comunale degli armati.

La tragedia ha profondamente scosso l'intera comunità di Ascoli Piceno, ma ancora di più quella di Arquata del Tronto e delle frazioni del piccolo comune, messe in ginocchio dal terremoto, dove Valerio era conosciutissimo e molto apprezzato proprio per la sua generosità. Migliaia i messaggi di cordoglio e di dolore sono stati postati nei social nelle ultime 48 ore. L'amministrazione comunale di Ascoli Piceno gli ha dedicato il tradizionale concerto di Capodanno, ha annullato il classico brindisi augurale e prima dello spettacolo ha fatto osservare un minuto di raccoglimento.