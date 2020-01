Pensioni 2020, aumenti di 16 centesimi per 2 milioni di assegni

Il 2020 porta aumenti nelle pensioni di pochi spiccioli per 2 milioni di assegni. Si tratta di un aumento mensile e un ricalcolo che appare come una beffa, visto che il beneficio è, appunto, in centesimi. Ne dà notizia ilmessaggero.it.

Per approfondire leggi anche: Sciopero in Francia contro la riforma delle pensioni

Sul fronte della perequazione delle pensioni - ovvero la rivalutazione che annualmente dovrebbe adeguarle al costo della vita - il 2020 non porta dati particolarmente significativi per i circa 16 milioni di pensionati italiani. In larga parte dipende infatti dalla stessa inflazione, che soprattutto negli ultimi mesi ha rallentato, assestandosi in via provvisoria ad un risicato +0,4 per cento di media 2019.