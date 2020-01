Perugia, ex Bata a Simonetti ed ex Furla a Babini

La geografia delle attività commerciali in centro storico a perugia sta mutando: i locali dell’ex Bata, di proprietà della famiglia Toscani, sono stati affittati ad Andrea Simonetti. Nome perugino molto dinamico nel mercato dell’abbigliamento e delle calzature. E non solo. L’apertura prevista è tra due mesi. A breve inizieranno i lavori di riconversione.

Da piazza Italia a piazza IV Novembre. Qui il negozio Furla, chiuso nei mesi scorsi, sta tornando a nuova vita con l’ampliamento di Babini, abiti di grande qualità, che raddoppia così i suoi attuali spazi.

Cambiamenti in vista anche in via Fani, dove il marchio Liu Jo si ritira dal negozio monomarca per trovare spazio in un corner all’interno di Carpano, sempre nella stessa via.