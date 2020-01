Capodanno, il buon 2020 diventato subito virale e la speranza che sia un anno con più soldi. La foto

Come ogni Capodanno anche per il benvenuto al 2020 sono circolati in rete auguri particolari, simpatici, strani, bizzarri. Tra quelli diventati immediatamente virali c'è il "bigliettino" che pubblichiamo. Per augurare buon 2020 sono state utilizzate due banconote da 20 euro sovrapposte. Un'idea brillante che è piaciuta agli utenti, pronti a condividere la foto ovunque. Pare abbastanza chiaro che l'autore del particolare messaggio abbia voluto augurare un anno di prosperità e di guadagni.

Del resto la speranza di un 2020 non solo sereno e non solo di amore e salute, ma anche positivo sotto l'aspetto professionale ed economico è stata ribadita allo sfinimento praticamente ovunque e da tutti. Nella speranza che sia finalmente un anno di ripresa per l'intero Paese.

Guarda anche Da Melbourne a Rio, il Capodanno nel mondo