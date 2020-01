L'oroscopo del Corriere di oggi 2 gennaio, per i segni di fuoco Ariete, Leone, Sagittario

Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, giovedì 2 gennaio 2020, per i tre segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE Le idee per nuovi progetti possono inondarvi la mente, ma potrebbero essere troppo generiche per metterle in pratica. Non tormentatevi troppo.

LEONE Siete carichi di energia: usatela per trascinare amici, parenti o colleghi nella vostra direzione e coinvolgerli in attività di vostro gradimento.

SAGITTARIO Le tue emozioni potrebbero essere offuscate, ma non lasciarti abbattere. Per sfruttare al meglio questa giornata, evitate pensieri negativi.

