L'oroscopo del Corriere di oggi, 2 gennaio: Toro, Vergine e Capricorno

Ecco cosa prevedono le stelle per oggi, giovedì 2 gennaio 2020, per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno. L'oroscopo del Corriere.

TORO Non impantanatevi nei dettagli. Se continuate a cercare di perfezionare ogni aspetto della vostra vita, finirete per perdere tutti i treni che passano.

VERGINE Prendi nota dei tuoi pensieri e scrivi a persone che non vedi da un po' di tempo. Mantieni il tono leggero anche se l’argomento è serio.

CAPRICORNO Ottimo giorno per fare shopping. Uscite con gli amici e andate per negozi in modo tale da aggiungere bellezza e oggetti preziosi alla vostra vita.

