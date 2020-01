Il noto astrologo Paolo Fox, ospite della trasmissione di Rai 2, "I Fatti vostri" ha illustrato l'oroscopo di Capodanno di tutti i segni zodiacali. Primo giorno dell'anno al top per Pesci e Acquario con cinque stelle, seguiti da Leone, Scorpione, Sagittario e Capricorno con quattro stelle. Giornata "ordinaria" per Ariete, Toro, Cancro e Vergine (tre stelle), mentre non brillano Gemelli e Bilancia (due stelle). Grande interesse nei primi giorni dell'anno per le previsioni dei maggiori astrologi, di cui riportiamo di seguito alcuni estratti per l'anno appena iniziato.





