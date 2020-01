Grande atmosfera di festa in piazza della Repubblica, a Foligno, in occasione della notte di Capodanno. La musica e l'allegria degli eventi organizzati dal Paiper Festival, in collaborazione con il Comune, hanno riempito la piazza e attirato migliaia di persone, tra residenti, turisti e giovani e non giunti da ogni parte dell'Umbria. La foto pubblicata sul profilo facebook del sindaco, Stefano Zuccarini, testimonia la massiccia affluenza in piazza per salutare il 2019 e brindare, con 1.200 calici, all'arrivo del nuovo anno.



Leggi anche: Doppia festa nella città della Quintana: il programma e gli ospiti - Gli ultimi eventi delle feste in città