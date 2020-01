Capodanno con terremoto di magnitudo 3.2 alle Isole Eolie. All'alba lieve scossa a Norcia. Nessuna conseguenza

I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il primo gennaio 2020 hanno registrato una scossa di terremoto alle Isole Eolie. L'epicentro è stato individuato nei pressi dell'isola di Salina. Il movimento tellurico si è verificato alle ore 11.08 ed è stato classificato di magnitudo 3.2. Epicentro a 12 chilometri di profondità. Qualche ora prima, alle ore 5.12 per l'esattezza, una scossa più lieve era stata registrata in Umbria, a Norcia. I sismografi hanno classificato l'evento di magnitudo 2.4. In entrambi gli episodi nessuna conseguenza per cose o persone. L'ultimo evento tellurico del 2019 era stato registrato alle 17.36 a Carrè, in provincia di Vicenza. Magnitudo 2.3.

