Papa Francesco strattonato in piazza da una fedele: lui reagisce male e la schiaffeggia. Il video

Benedizione di San Silvestro animata da un piccolo inconveniente per Papa Francesco. Durante il saluto ai fedeli in piazza (guarda qui), prima di arrivare davanti al presepe al centro di piazza San Pietro, a Roma, il Santo Padre è stato strattonato per qualche secondo da una fedele assiepata lungo le transenne. La donna evidentemente non voleva lasciare andare la mano di Bergoglio che, però, si è infastidito e l'ha colpita con uno schiaffo sulla mano, mostrando poi un'espressione del volto evidentemente contrariata. Il video ha fatto subito il giro del mondo, suscitando anche ilarità per la reazione imprevista e improvvisa da parte del pontefice.



