Pippa Middleton, il sexy bikini del 2020 che conquista gli inglesi lontano dalla duchessa Kate

Scatto del 2020 in bikini grigio per Pippa Middleton, sorella di Kate duchessa di Cambridge e moglie del principe William. Una fotografia che colpisce gli inglesi e che rimbalza grazie al Mirror che racconta della vacanza ai Caraibi nell'isola esclusiva di St Barts.

Per approfondire leggi anche: Clima, l'annuncio del principe William

Pippa è stata ripresa mentre si tuffa nel mare cristallino col costume griffato da 220 sterline. Un momento di relax insieme alla famiglia e lontana dalla sorella Kate che dopo le fatiche di Natale a Sandringham con tutta la Royal family (senza Harry e Meghan) è rimasta in Gran Bretagna ad inizio anno insieme a William e ai loro tre figli. Pippa ha 36 anni ed è ammirata dai sudditi di Sua Maestà Britannica, così come la madre Carole che è in vacanza con lei e che appare in forma davvero splendida.