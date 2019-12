Botti e fuochi d'artificio sono un classico nella notte di San Silvestro e anche quest'anno non mancheranno per salutare l'arrivo del 2020 e festeggiare Capodanno. Se per gli uomini è un momento di festa e una tradizione che viene rispettata in tutto il Paese, i cani davanti a botti e fuochi d'artificio provano solo paura e spesso hanno reazioni incontrollate. Vanno presi accorgimenti per tutelare gli animali domestici. E' Fabrizio Rueca, direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia, a spiegare quali contromisure adottare per proteggere il nostro cane.

“Il comportamento di un cane spaventato è facilmente riconoscibile - dice - L'animale assume un'espressione ansiosa, si muove di continuo, cerca un riparo, un angolo dove aspettare il ritorno alla tranquillità, spesso compare iperventilazione, alle volte si manifestano comportamenti alterati come tentativi di arrampicarsi o di scavare ripari in un divano”. Il medico spiega cosa fare: “In alcuni casi è sufficiente tenere l’animale vicino e tranquillizzarlo con carezze e parlandogli con tono calmo, altre volte si può ricorrere a ricordi positivi, ad esempio cercare di collegare una sensazione positiva a un oggetto; è un percorso lungo e che necessita dell’intervento del medico veterinario comportamentalista. In sostanza si abbina una buona sensazione, un gioco con il proprietario o una passeggiata, con un oggetto che può essere qualcosa da indossare, una maglietta o una coperta. Nel momento in cui il cane vive un disagio si mette a disposizione l'elemento calmante, come appunto la maglietta o il trasportino, e questo tranquillizza l’animale". Nel caso tutto ciò non abbia effetto, occorre ricorrere a un intervento terapeutico con la somministrazione di sedativi, ovviamente dopo aver consultato il veterinario.

