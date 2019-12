Clima, il principe William lancia prestigioso premio in soldi per le innovazioni ambientali: Earthshot Prize

Il principe William dà vita, con un annuncio ufficiale, a un premio prestigioso e storico che ha come tema i cambiamenti ambientali. Il duca di Cambridge, ne ha annunciato l'istituzione e parla del "più prestigioso premio ambientale della storia". In concreto, lo scopo è quello di "incoraggiare nuove soluzioni contro il cambiamento climatico". Il suo nome è Earthshot Prize e sarà conferito a cinque persone ogni anno per dieci anni. L'obiettivo tangibile è quello di fornire almeno 50 risposte ai più grandi problemi che il mondo affronterà entro il 2030.

Si tratta di un premio ispirato dal programma lunare Moonshot del presidente statunitense John F. Kennedy negli anni '60. Il nipote della Regina Elisabetta, promette "un importante premio monetario". Secondo nella linea di successione al trono, il principe William è stato esplicito: "O continuiamo così e danneggiamo irreparabilmente il nostro pianeta, o ricordiamo il nostro unico potere come esseri umani e la nostra capacità di condurre, innovare e risolvere problemi". Per William la Terra è a "un punto decisivo" e affronta una "dura scelta". L'annuncio arriva alla fine di un anno travagliato per i Windsor.