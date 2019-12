L'oroscopo del 2020, da Chiara Balivo su Rai 1 le previsioni di Simon and the stars. Ecco i segni fortunati

Le pillole di oroscopo di Simon and the stars, annunciate in diretta tv a Vieni da me, la trasmissione di Rai 1 condotta da Chiara Balivo.

Ariete: il 2020 sarà un anno che somiglia ad una laurea, metterà in campo gli insegnamenti degli ultimi due anni per conquistare indipendenza e maturità. Molti giorni andranno via di casa, altri Ariete cambieranno città. Sarà un anno di grande affermazione.

Toro: sarà scatenato nel corso del 2020. Ha fama di essere un segno che guarda ai cambiamenti con sospetto, invece quest'anno vuole svecchiare, cambiare, innovare. Sorprende, pronto ad un passo in più anche nell'amore. Sul lavoro possibilità all'estero.

Gemelli: il 2020 sarà la via di fuga da cinque anni di difficoltà. I Gemelli avranno le idee più chiare, da una parte ricostruiranno le loro basi di partenza, dall'altra ritroveranno l'estro che sembrava sparito.

Cancro: si prepara ad un anno di affermazione in cui sosterrà una serie importante di battaglie, la prima quella dell'insicurezza. Nel 2020 chiede, si espone, alza la testa.

Leone: torna al centro della scena ma in un certo senso anche indietro nel tempo. Avrà infatti la possibilità di riprendere un vecchio progetto e di ritrovare persone lasciate indietro.

Vergine: come il segno dei Gemelli entra nel 2020 dopo cinque anni di difficoltà su casa e famiglia. Finalmente smetterà di pensare al dovere e inizierà finalmente a dedicarsi al piacere.

Bilancia: è l'anno del protagonismo, dopo aver lavorato per anni sulla sicurezza personale, ora trova finalmente maggiore capacità di mettersi in prima fila. Sarà anno molto positivo.

Scorpione: lavorerà per la costruzione di una nuova pace, ma deve lasciare andare nodi e rancori che si porta dietro da anni. Lo Scorpione è un segno che non dimentica, invece deve archiviare dissapori passati.

Sagittario: il 2020 sarà l'anno della rivincita, si riprenderà quello che è suo. E' il primo anno con Saturno a favore dopo tanti tanti anni in opposizione.

Capricorno: è il capocannoniere dell'anno, è sul podio dei segni più fortunati. Centra finalmente un obiettivo a cui sta lavorando da anni e dimentica tante false partenze.

Acquario: il 2020 sarà l'anno della sperimentazione e della riprogrammazione. Cercherà di capire quali sono le cose che lo appassionano veramente. Le carte in tavola saranno rimescolate.

Pesci: altro segno che sta sul podio. Dopo cinque anni che lavora alla costruzione della sua immagine e posizione, ora finalmente inizia a raccogliere i frutti.

I segni più fortunati del 2020: Capricorno, Pesci, Vergine.