Diletta Leotta corre sulla spiaggia, il video fa impazzire i fans

Sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan il video che Diltetta Leotta ha postato sul suo profilo Instagram dove la conduttrice di Dazn corre sulla spiaggia esaltando così le sue forme. Diletta Leotta è instancabile. Anche durante le vacanze di Natale la conduttrice di Dazn ha trovato il tempo per tenersi in forma, correndo sulla spiaggia di una località ancora segreta. L'ultima Instagram Stories della conduttrice televisiva, che è diventata famosa grazie al suo debutto su Sky prima di approdare all'emittente Dazn, mostra le sue curve mozzafiato. Un modo, forse, per ingannare l'attesa in vista dei festeggiamenti di San Silvestro, e per prepararsi al meglio a un 2020 ricco di impegni professionali. La Leotta sarà tra le donne protagoniste del prossimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. La conduttrice ha anche da poco confessato la sua storia d'amore con il pugile Daniele Scardina, soprannominato "King Toretto".