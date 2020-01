Oroscopo 2020 di Paolo Fox segno per segno: amore, salute, lavoro e fortuna come sarà il nuovo anno

Che anno sarà, il 2020 secondo Paolo Fox. Le sue previsioni per il nuovo anno, segno per segno.

PESCI E' previosto un grande anno con Giove e Saturno favorevoli. Ottima fine dell'anno per il lavoro. Un 2020 di grandi affermazioni. Siate sempre sinceri, non dite delle bugie, anche piccole. Raccordatevi in particolare con i segni Capricorno, il Toro e il Leone.

LEONE Questo è un anno in cui molti riusciranno a scalfire il vostro cuore. Il 2020 conferma ciò che avete fatto nel 2019, un anno promettente. Transito di Venere in primavera. Un anno molto buono e di grandi tagli alla fine dell'anno.

SAGITTARIO Un segno di persone che sanno godersi la vita, va rispettata la loro indipendenza. Un bel cielo per i guadagni in questo 2020. Spesso le persone che stanno accanto a voi dovrebbero dirvi grazie.

CANCRO Dentro ogni Cancro si nasconde un bambino. Un segno di particolare fragilità che piace molto alle donne. Alle volte sono un po' vulnerabili. All'inizio dell'anno c'è qualcosa da rivedere, soprattutto intorno ad aprile. Se c'è una relazione d'amore un un po' travagliata, potrete avere delle difficoltà. Saturno vi darà una sospensione per aprile,m aggio e giugno. Preparatevi però a un cambio di scena. Sentimenti: un po' allo sbando all'inizio dell'anno. Uno dei mesi più belli sarà quello di agosto. Grandi novità a dicembre. Matrimoni? Sarei molto prudente. Ripariamo da zero.

ACQUARIO Gli ultimi mesi sono stati stressanti. Si parte con difficoltà per questo segno anarchico che perde i freni inibitori e non bada alle convenienze: Saturno si affaccia e ci saranno delle cose importanti da fare nel 2020. In primavera va meglio e si possono rivedere alcuni rapporti di coppia. E' un anno nel quale si asciugano le situazioni: voler bene a poche esclusive persone. Si salvi chi può.

SCORPIONE Un segno di fragilità eccezionale. Le grandi intuizioni ci sono, primi tre mesi dell'anno saranno importanti per il vostro lavoro con delle proposte. Agosto e settembre mesi di grande forza per i vostri sentimenti. Urano vi porta a cambiare vita, avete un progetto con il vostro partner. Soddisfazioni generali.

CAPRICORNO Segno molto razionale ed ermetico, sta bene nella solitudine. Siete ancora più determinati in questo con Giove e Saturno nel segno. Un segno vecchio con tutta la bellezza di questa parola, anche a 20 anni. E' l'anno della liberazione: se avete un sogno adesso lo potete fare. Uno dei segni più forti di quest'anno.

BILANCIA Piccole preoccupazione all'inizio dell'anno. Saturno diventerà favorevole dopo avervi osteggiato. Sarà attivo da marzo. Sarete meno formali, guadagnerete sicurezza. Qualcosa di grosso per voi a fine anno. Amore, opportunità tra marzo e luglio.

TORO Un segno che ama la stabilità, la vita. Anno fertile, Giove e Saturno favorevoli. Maggio foriero di grandi novità. Via libera in amore e qualche novità che riguarda la casa. Urano è entrato nel vostro segno quindi potrete fare qualcosa di nuovo.

VERGINE Grande cielo. Un anno importante per nuovi progetti per persone molto rigorose come sono quelle della Vergine. L'unico rischio è quello di giocare troppo in difesa, di chiudersi. Anno buono per sposarsi e convivere. Molto bene il lavoro, tranne aprile e maggio quando andranno fatte delle scelte.

GEMELLI E' l'anno per consacrare un amore. Venere ad aprile ad agosto sarà nel vostro segno zodiacale. Questo è un segno che ha bisogno di rumore, funziona 24 ore su 24. Fate che le conoscenze che farete siano importanti.

ARIETE Si parte con tanta fatica. Lontananze in amore, non vedersi cioè. Da aprile a luglio transito di Venere. Non fatevi prendere dalla fretta per risolvere un problema. Complessivamente un anno buono dopo un avvio agitato.