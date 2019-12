Regina Elisabetta, Capodanno 2020: riti della Royal Family con Carlo, Camilla, William e Kate Middleton

Regno Unito: sarà reale anche il Capodanno. Dopo il tradizionale ritrovo della Royal family a Sandringham per Natale (senza Harry e Meghan in Canada a rompere i protocolli), il capodanno della Regina Elisabetta e dei Windsor sarà all'insegna di regole consolidate.

Riti che si mantengono e che per il 2020. I Windsor per Capodanno sono liberi di fare ciò che desiderano. La regina Elisabetta II resta così a Sandringham mette tutti sono partiti dopo Santo Stefano. Gli altri Royal? Camilla se ne è andata, come sua abitudine, subito dopo Natale: passa il capodanno con figli e nipoti. Carlo è in Scozia nella bellissima residenza di Birkhall a Balmoral dove verrà raggiunto da Camilla. Per il principe William e Kate Middleton il Capodanno si fa in casa Middleton. Siamo nel Berkshire. Ci sarà anche la bella sorella di Kate, Pippa, con la famiglia. Regina Elisabetta tutta sola, insomma col principe Filippo appena rientrato dall'ospedale.

E' prevista una cena leggera, preceduta da stuzzichini e canapè. Primo gennaio in chiesa per la mess per Sua Maestà Britannica. Avvio sobrio con l'ammirazione dei sudditi.