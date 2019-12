Oroscopo 2020, come sarà l'anno dell'Ariete: le previsioni su lavoro, amore, salute, soldi e fortuna

I nati nel segno dell'Ariete devono prepararsi ad un 2020 intenso, complesso, in alcuni fasi addirittura "di lotta". Sarà un anno impegnativo dove la proverbiale sincerità rischia di creare qualche problema, come sottolinea ad esempio Paolo Fox: essere molto sinceri "è anche la cosa che vi mette sempre nei guai, perché le bugie non sapete dirle. Il 2020 dell'Ariete parte con tanta fatica e delle tensioni, oltre che lontananze in amore". L'Ariete dovrà attendere la primavera: "da aprile a luglio arriva tanta energia e saranno mesi importanti per i contratti e i rinnovi da un punto di vista professionale. E poi quest'anno arriva Saturno, che torna attivo in estate e a dicembre. Tutta l'esperienza accumulata negli ultimi tempi sarà d'aiuto"

Branko non ci va per il sottile e prevede un 2020 "pieno di lotte di vario genere", in cui l'Ariete "dovrà fare i conti col passato". Ancora: "Dovrete essere sempre vigili e attenti nei confronti degli altri per quanto riguarda il lavoro. Il modo migliore di iniziare il nuovo anno è fare una vacanza con la persona amata". Branko consiglia di prendersi cura di se stessi soprattutto nei mesi estivi e attendere con pazienza dicembre che porterà "aria nuova".

In linea Ivana Raffa secondo cui il cammino nel 2020 "non sarà certo lastricato d’oro" specialmente per i nati nella terza decade. Per fortuna a dare una mano ci saranno Venere e Marte che aiuteranno a sganciarsi da "situazioni e relazioni opprimenti". E anche in questo caso previsioni di un "finale a cinque stelle e incontri con persone interessanti". Più attenzioni nei confronti del partner per chi è in coppia, ottimo anno per i single a cui servirà atteggiamento maturo e meno superficiale per costruire una storia duratura. Pianeti di traverso anche sul fronte del lavoro. Sarà un anno non privo "di contrarietà e di qualche prova da superare, ma stimolante e decisivo per carriera, immagine pubblica, realizzazione". E relativamente denaro "saggio evitare investimenti ad alto rischio o tentare la fortuna al gioco".

Anche il settimanale Grazia prevede un 2020 complesso: "Ritardi nei progetti, imprevisti, tensioni in ufficio o con il partner o in famiglia". Ma all'Ariete non manca la forza: "Quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo: sarà il momento giusto di far vedere chi siete e quanto valete. Saturno dalla primavera ad inizio estate aiuterà a superare alcune incertezze e dalla seconda metà di dicembre godrete del doppio appoggio di Giove e Saturno".

E' più fiduciosa la rotta tracciata dal settimanale Elle, secondo cui nel nuovo decennio l'Ariete sarà in prima fila: "I prossimi mesi saranno intensi e in evoluzione: non ci saranno mappe da seguire o regole e istruzioni a indicarvi come procedere. Dovrete semplicemente sfoderare coraggio e capacità".