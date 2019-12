Oroscopo 2020, come sarà l'anno dei Gemelli: le previsioni su lavoro, amore, salute, soldi e fortuna

Cambiamenti, costruzione, crescita. Secondo gli astrologi sono le parole d'ordine del 2020 dei nati nel segno dei Gemelli, chiamati ad essere protagonisti di un anno che promette tanto e bene. Per Paolo Fox, ad esempio, l'amore può regalare grandi soddisfazioni. Se è vero che i Gemelli spesso tendono a concentrarsi nella prima fase, quella dell'innamoramento, è altrettanto vero che il vero amore arriva dopo, è quello della costruzione, della stabilizzazione. Ecco, quest'anno molti entreranno in questa fase e chi ha vissuto complicazioni in passato, potrà risolverle facilmente. Il consiglio: concretezza nella scelta delle amicizie.

Branko è ancora più ottimista. Nelle sue previsioni parla di "aria nuova" e di cambiamenti positivi proprio in amore "che trionferà". Nel lavoro sarà "premiata la capacità di creare affari". Potrete iniziare questo nuovo anno con una buona notizia che porterà grandi speranze per il futuro. A maggio "ci sarà una Venere spettacolare che porterà la primavera nel cuore, mentre il mese di giugno esordirà con una Luna crescente bellissima. Luglio prometterà bene, con un cielo che diventerà ancora più estivo dopo il 22".

Ivana Raffa entra ancora più nello specifico e spiega che "la curva del grafico personale è in magnifica crescita. Con un movimento piacevole il destino ribalterà le circostanze e ritroverai la gioia di vivere, di sorridere, di amare. La primavera e gran parte dell’estate, grazie alla lunga sosta di Venere nel segno, ti daranno modo di esporti, di farti notare con ampliamento dei contatti e della vita sociale". Per i Gemelli che già hanno un partner è arrivata l'ora "di risolvere ogni questione lasciata in sospeso negli anni precedenti". Per i single quella di "provare ogni tipo di esperienza amorosa e/o sessuale. Ti fiderai del tuo grande istinto (strepitoso da metà aprile a metà agosto) e vivrai dei momenti indimenticabili". Nel lavoro (o nello studio) le stelle garantiranno una "elevata dose di creatività e intraprendenza, precisione nello svolgimento dei compiti e maggiore serietà nelle azioni e nelle collaborazioni". E buone notizie arrivano anche sul fronte dei soldi: "Fermento positivo per eredità e regali, senza esclusione di colpi di fortuna tra aprile e luglio".

Più cauto l'oroscopo annuale messo a punto dal settimanale Grazia che invece prevede un 2020 con "andamento tranquillo". I Gemelli sono attesi "da un periodo ideale per riflettere, metabolizzare, capire dove rivolgere lo sguardo e gli sforzi". Grazia parla di un "anno cerniera". Infine il periodico Elle annuncia "importanti cambiamenti che determineranno diverse opzioni per il futuro. Sarà una sensazione per voi piacevolissima, visto che amate le novità e la varietà, e che siete sempre attratti da tutto quello che non avete mai sperimentato prima. Ma dopo aver letto il menù e aver analizzato le varie proposte, bisogna decidere che cosa scegliere"