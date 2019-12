Oroscopo 2020, come sarà l'anno dello Scorpione: le previsioni su lavoro, amore, salute, soldi e fortuna

Paolo Fox suggerisce allo Scorpione di ascoltare le grandi intuizioni nell'anno appena iniziato e di affrontare con concentrazione i primi mesi dell'anno, molto importanti per il lavoro. Mentre i mesi principali per le questioni amorose, quest'anno saranno agosto e settembre. Complessivamente sarà un 2020 di soddisfazioni e con la possibilità di cambiare vita". Un anno importante: "Se avete un progetto per il vostro amore, esploratelo". E ancora: "Tenete sotto controllo un tesoretto". Come sempre lo Scorpione farà particolare attenzione alla salute, aspetto che non lo coglie mai impreparato.

"Ancora un buono anno" secondo Ivana Raffa, convinta che il periodo positivo continui. Soltanto i nati in ottobre potrebbero trovarsi ad affrontare un anno in salita, ma le gioie professionali e sentimentali non mancheranno. Secondo l'astrologa sarà un 2020 "all'insegna della fortuna e della socialità, di una incredibile e incrollabile determinazione che porteranno a ottenere successo e stima in qualsiasi ambiente. Potrai realizzare sogni e desideri d’amore, dedicarti al lavoro e agli impegni di sempre senza stressarti". Come al solito uno sguardo all'amore: tutto bene per chi è già in coppia, magici incontri sono annunciati per i single che dovranno essere pronti cogliere l'occasione. L'astrologa è certa di una cosa: per il lavoro sarà un grande anno. "Soddisfazioni di ogni genere. Serietà, determinazione, senso di realtà, ottimismo, presenza sempre lucida e attiva, spazi meno tortuosi da percorrere in campo professionale, dove le nuove forme di esaltazione ti terranno alla larga dall'essere troppo brusco e introverso. Gli affari commerciali supereranno le tue aspettative". Insomma davvero difficile chiedere di più, anche se l'impegno non deve mai macare.

Il settimanale Grazia è convinto che gli Scorpioni sapranno gestirsi "con abilità e soprattutto con grande astuzia". In particolare attenzione alle circostanze e alle relazioni, dovrete spremere il meglio per voi e il vostro interesse: "Un periodo eccellente per la professione, la carriera, i guadagni e per l’ambito sociale. Meno per il cuore, soggetto a frequenti oscillazioni o a ritmi da cardiopalma!".

Chiudiamo le previsioni per lo Scorpione con Branko secondo cui "l'anno inizierà all'insegna della soddisfazione per aver portato a buon fine tanti progetti e con la speranza di un 2020 ancora più produttivo". Riguardo i sentimenti "ci sarà ancora più sensualità e verrà usata come mezzo per fondersi con la persona amata. Se non c’è ancora, il 2020 regalerà una chance d’amore".

Sulla certezza del successo in ambito lavorativo batte anche il periodico Elle: "Dovrete rimboccarvi le maniche e impegnarvi molto, ma vedrete ricompensate le vostre fatiche, perché Saturno, per quanto duro ed esigente, è sempre giusto. Agosto e settembre saranno buoni mesi e voi vi sentirete all’altezza della situazione, anche se non potrete allentare lo sforzo. Le ultime settimane dell’anno esigeranno molto da voi".