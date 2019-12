Oroscopo 2020, come sarà l'anno della Bilancia: le previsioni su lavoro, amore, salute, soldi e fortuna

Sarà un anno intenso e ricco di novità per i nati sotto il segno della Bilancia. Una previsione che accomuna più o meno tutti gli astrologi, convinti che il 2020 porterà numerosi cambiamenti. E l'inizio dell'anno sarà probabilmente il periodo più faticoso, come sostiene ad esempio Paolo Fox: "Un po' di dubbi sui primi mesi dell'anno, preoccupazioni che possono riguardare famiglia e lavoro. Poi ci sarà un paladino, quello stesso Saturno che vi ha osteggiato negli ultimi mesi". Per Paolo Fox il 2020 sarà l'anno in cui la Bilancia "non avrà più peli sulla lingua" ma anche quello in cui sparirà "il velo di insicurezza".

Per Branko, invece, sarà l'anno degli alti e bassi, nonostante l'inizio particolarmente romantico dell'anno. I nati nella Bilancia faranno fatica in particolare nei mesi estivi, considerati molto faticosi e in cui non è escluso che occorrerà rimettere mano ai progetti professionali. Il mese di dicembre sarà quello della liberazione. Insomma nel complesso un anno abbastanza in salita.

Più o meno sulla stessa lunghezza d'onda anche le previsioni di Ivana Raffa: "Non sarà un anno di tutto riposo, molti saranno costretti a prendere provvedimenti riguardanti casa e famiglia: un trasloco, una separazione, un cambio di residenza". Ma la bilancia concluderà "il 2020 con la felicità nel cuore". In amore chi è in coppia dovrà fare attenzione alle questioni familiari che porteranno via tempo ai sentimenti, mentre ai singoli potrebbero toccare esperienze con persone poco affidabili o già impegnate. Il consiglio è eliminare il tipico atteggiamento rigido". Il 2020 potrebbe portare anche qualche problema sul fronte professionale, ma anche piacevoli e inattese sorprese. Evitare gli azzardi finanziari, non lo shopping primaverile.

Eccoci al settimanale Grazia che mette subito le mani avanti: "Può darsi che dobbiate affrontare qualche problema. Ma si tratta di ostacoli che affronterete e supererete". Soprattutto una certezza: "Chiuderete l’anno da vincenti, forti e temprati dagli eventi precedenti e soprattutto pronti a farvi avanti e guadagnare posizioni di tutto rispetto, sia nel privato che nella professione". In definitiva un anno complesso e di fatica, che però alla fine regalerà importanti soddisfazioni e in qualche caso vere e proprie svolte personali, professionali e sentimentali.

Il periodico Elle da parte sua sentenzia: è l'anno in cui la Bilancia ricomincerà tutto da capo. Una vita completamente nuova e non il solito tentativo di portare a termine progetti a cui lavorate da anni. E' proprio l'inizio di un'altra esperienza: "Questo potrebbe comportare un nuovo lavoro o un nuovo rapporto affettivo, ma determinerà soprattutto una nuova location, e sarà questo a fare la differenza. Forse - conclude Elle - siete convinti di aver esaurito il vostro potenziale nella situazione attuale".