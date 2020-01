Ariete, Leone e Sagittario: l'oroscopo di oggi 31 dicembre

Ariete, Leone e Sagittario: l'oroscopo del Corriere per i segni di fuoco di oggi martedì 31 dicembre 2019, ultimo giorno dell'anno.

ARIETE

L'amore è fatto anche di rinunce: se non siete in grado di accettare i compromessi con il partner, è possibile che l'amore non sia mai sbocciato.

LEONE

Se non vi va di uscire o di fare baldoria, non sentitevi in colpa: magari non siete dell'umore giusto, non andate a una festa senza averne voglia.

SAGITTARIO

Avete bisogno di una carezza dal vostro partner e avete paura di chiedergliela per non farlo preoccupare. Non è l'atteggiamento giusto.

LEGGI Cancro, Scorpione e Pesci

LEGGI Bilancia, Gemelli e Acquario

LEGGI Toro, Vergine e Capricorno