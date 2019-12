Oroscopo 2020, Paolo Fox: la premonizione indovinata su Amadeus. Ne fa un'altra su Mara Venier

Paolo Fox è stato il mattatore della domenica in tv di ieri, domenica 29 dicembre. Ha fatto le previsioni a Domenica in da Mara Venier, segno per segno, relativamente al nuovo anno, il 2020.

L'astrologo ha detto che il conduttore Rai ha potuto constatare che il pronostico, fatto nei suoi riguardi in tempi non sospetti, si è rivelato.

"Lui lo sa, gli dissi: ‘Non è che farai Sanremo?’ Lui è della Vergine…", ha aggiunto l'astrologo. Il segno di Terra, infatti, è tra i più fortunati del 2020. Paolo Fox si è rivolto anche per Mara Venier. "Potresti condurre anche tu Sanremo". "No, non voglio", ha replicato la conduttrice. "Tu non vuoi, ma potrebbe arrivare la proposta", ha detto l'astrologo.