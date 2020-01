Umbria, Capodanno 2020: le feste in piazza con concerto

Capodanno 2020 in Umbria. Piazze aperte per la notte di San Silvestro nelle principali città della regione. Eventi unici o musica diffusa, tutti presenti all’appello. O quasi.

I centri storici di Perugia, Todi, Orvieto Gubbio, Foligno, Narni terranno le luci accese fino a tardi, ben oltre il brindisi inaugurale. Unica eccezione Terni, la seconda città dell’Umbria non ha stilato una programmazione ad hoc nelle piazze del centro. Per il resto, come detto, il programma è ampio a iniziane.



Perugia

Si ripete la formula di complessi musicali di generi diversi dislocati in ogni piazza del centro storico con artisti itineranti, parata in corso Vannucci di trampolieri e brindisi esclusivi in ambientazioni mozzafiato della città, come la torre degli Sciri. L’orario di inizio previsto è dopo le 22. Cene e aperitivi sotto gli igloo che bar e ristoranti dell’acropoli hanno allestito su proposta dell’amministrazione comunale.

Assisi

Dalla musica degli anni ’60 fino ad arrivare ai giorni d’oggi, una carrellata di brani faranno da colonna sonore nella notte di Capodanno in piazza del Comune ad Assisi. Si parte alle 21,30 con dj Prez in consolle e dalle 23,30 attacca Lory’s Blonde Band.

Foligno

Il Capodanno a Foligno si festeggia in piazza della Repubblica con un evento organizzato in collaborazione con il Paiper Festival. Alle 22,30 sul palco di piazza della Repubblica salirà il barzellettiere folignate Raoul Maiuli. Il programma di seguito si snocciolerà di ora in ora fino al brindisi offerto a oltre 1.200 persone; seguirà lo show dei Gibson Brother live e poi ancora note con i dj set in cui si alterneranno in console i disc jockey della Paiper Family.

Gubbio

Nella città dei Ceri la festa si accende alle 18 di fronte a palazzo dei Consoli dove si potrà assistere a un evento di videomapping. E a partire dalle 23 musica in piazza Grande.

Narni

Alcuni ristoratori della città hanno deciso di unire le forze e organizzare un cenone in una grande tensostruttura in piazza e riunire tutti con serata danzante al termnine del banchetto.

Orvieto

La città della Rupe va a ritmo di jazz con Uj winter.

Ad aprire la rassegna del 31 dicembre sarà, come tradizione, la street parade dei Funk Off. Tra i tanti spettacoli in programma si segnala alle 22 a palazzo dei Sette: Dena De Rose Quartet, Greta Panettieri Quartet special guest Max Ionata, Micheal Supnick Swing Quintet. Grande evento il primo gennaio con la messa gospel in duomo. Un appuntamento immancabile.

San Giustino

Nel piazzale della ex stazione ferroviaria si ripete quest’anno a San Giustino la festa di Capodanno. L’inizio è previsto alle 23 in compagnia dell’Orchestra Spettacolo L’Alternativa. Musica per famiglie, per una notte da brindare tutti insieme.

Spoleto

Al centro della notte ci sarà piazza Garibaldi che vedrà protagonisti Tony Esposito, Enrico Capuano & Tammurriata Rock. Il progetto musicale scelto dall’amministrazione spoletina per festeggiare l’arrivo del 2020 combina il sound ritmico e partenopeo a quello rock folk.

Terni

Anche sel ’amministrazione comunale non ha previsto un concerto al centro degli eventi della notte più lunga dell’anno, il centro storico di Terni si animerà di musica nei locali. Il fulcro del divertimento in piazza sarà Piazza della Repubblica.

Todi

Si attenderà la mezzanotte in piazza ascoltando le note del gruppo Logic Alma. Cenoni diffusi nei locali della città. Grande attesa anche per il concerto di Capodanno alle 18 del primo gennaio al teatro Comunale con l’orchestra filarmonica Vittorio Calamani diretta dal maestro Hossein Pishkar e con il soprano Francesca Tassinari e il tenore Riccardo Rados. Saranno eseguite musiche di Dvorak, Puccini e Verdi.

