Sharon Stone, bellissima single: si iscrive ad app di incontri ma le bloccano il profilo

Incantevole Sharon. Bellissima all'età di 61 anni e adesso anche social. Soprattutto, a sentirla, alla ricerca dell'anima gemella. Quindi single.

L'attrice ha così deciso di iscriversi a Bumble, una app di incontri per single, ma si sono verificati degli inconvenienti. Molti utenti hanno infatti segnalato l'account pensando fosse un fake e così Sharon è stata prontamente bloccata.L'attrice su Twitter ha confermato che era proprio il suo profilo.

"Mi sono iscritta a Bumble ma mi hanno chiuso l’account. Me ne sono accorta quando sono andata a controllare la lista degli appuntamenti, Alcuni utenti hanno cominciato a scrivere che il mio profilo era falso. Ehi Bumble, mi stai escludendo? Non chiudermi fuori dall'alveare", ha scritto la Stone.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account.

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? ‍♀️

Don’t shut me out of the hive