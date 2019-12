Capodanno 2020, le feste a ritmo di musica sulle piazze d'Italia

Non è che fare festa sia un obbligo. C’è chi, il Capodanno, se lo passa tranquillamente a case a prescindere dalla modaiola mezzanotte di fine-inizio anno. Legittimo.

Per quelli che invece pensano a un qualcosa di diverso, magari un brindisi in piazza, un concerto da condividere, uno spettacolo al quale assistere, proponiamo una mappa del Capodanno nello Stivale, premesso che, visto lo spazio a disposizione, non può che essere parziale.

ROMA Per non sbagliare, iniziamo dalla Capitale dalla sua “Festa di Roma 2020”, quarta edizione della manifestazione gratuita promossa da Roma Capitale che si svolgerà per 24 ore dalla sera del 31 dicembre alla sera dell’1 gennaio.

La Festa di Roma 2020 è dedicata stavolta al tema della Terra e alla relazione fra Uomo e Natura. Partirà la sera del 31 dicembre al Circo Massimo e proseguirà per 24 ore, come il ciclo di una giornata e come il tempo di una rotazione del nostro pianeta. Alle ore 21 al Circo Massimo spettacolo di luci, proiezioni e musica dedicato al nostro Pianeta con immagini del videoartista olandese Armand Dijcks e degli italiani Officine_K. Seguirà alle ore 21.25 la performance di Ascanio Celestini che intratterrà il pubblico con lo spettacolo “La terra inventata” in cui racconterà favole della tradizione orale in una veste inedita e duetterà, per l’occasione, con la Rustica x Band diretta da Pasquale Innarella, una numerosa orchestra di bambini e adolescenti nata all’interno del Centro Diurno della Cooperativa Sociale Onlus Nuove Risposte, come attività di formazione e intrattenimento per prevenire il disagio giovanile nella periferia romana. Alle ore 22.10 spettacolo aereo dedicato alle silfidi figure dei boschi. Alle 22,55 Carmen Consoli. Alle ore 23.50 inizierà il countdown per la mezzanotte e lo spettacolo pirotecnico a cura di Acea con musica dal vivo della Pmce, che suonerà December del noto e geniale compositore statunitense Michael Torke. Alle ore 00.10 salirà sul palco Priestest, la sacerdotessa della musica urban che si sta affermando nel mondo del rap e che ha dedicato a nomi di donne famose la maggior parte dei suoi pezzi. Mezz’ora dopo la mezzanotte Skin, icona pop rock, leader della band londinese Skunk Anansie e portavoce indiscussa dei diritti umani. Skin proporrà 2 ore di djset con una miscela esplosiva di suoni di derivazione Tech/House. Alle ore 2.30 dj set di Lady cocorriverente contaminerà ogni dove.

Particolare davvero la festa di Rtl 102,5 trasmessa in diretta e in radiovisione dalle 22.30 del 31 dicembre, da piazza Bra, a Verona: “Aspetteremo il Capodanno - spiegano quelli della radio - insieme ad Angelo Baiguini e Francesca Cheyenne. Sarà la notte di X Factor con tutti i protagonisti dell’ultima edizione: Booda, Sierra, Davide Rossi, Eugenio Campagna e la vincitrice Sofia Tornambene. A questo straordinario cast si aggiungerà anche Filo Val. Un’occasione imperdibile per rivivere insieme le emozioni di X Factor”.

TORINO A Torino invece ci sarà il Cenone del digiuno. Dalle 20.30 sarà animato dai giovani dell’Arsenale della pace. L’equivalente in denaro, che i partecipanti avrebbero speso per la festa di Capodanno, sarà devoluto a chi bussa alla porta dell’Arsenale; alla popolazione siriana tramite padre Ibrahim Alsabagh e la parrocchia della comunità latina di San Francesco d’Assisi ad Aleppo; alla realizzazione di pozzi in Eritrea e in Etiopia nei campi profughi per rifugiati eritrei. Seguirà la Marcia della pace fino al Duomo di Torino.

MILANO A Milano, piazza Duomo sarà teatro del concerto-spettacolo ’Milano Capodanno For Future’ che vede la partecipazione di Rai Radio 2. Attraverso i contributi video di ragazzi e ragazze che nel mondo sono impegnati nelle battaglie per la salvaguardia del nostro pianeta e che scorreranno sui maxi schermi, verrà costruito un grande mosaico dei desideri per l’anno che verrà. A loro testimonianza sarà presente sul grande palco di piazza Duomo l’attivista per il clima Federica Gasbarro. La serata avrà inizio alle ore 20 con il Social Dj Set, format di Billboard Italia con cui il pubblico sceglierà, tramite Instagram stories, le tracce del dj set della notte di A seguire, dalle ore 21, inizieranno i concerti con il live di Myss Keta e infine Lo STato sociale!, la band bolognese che dopo un anno di pausa dai live torna con una performance creata appositamente per l’evento.

BOLOGNA In Piazza Maggiore si aspetterà l’arrivo dell’anno nuovo ballando con il dj set di Kong e a mezzanotte andrà in scena il tradizionale rogo del Vecchione, costruito anche quest’anno in maniera partecipata da scolaresche e cittadini con laboratori curati da Cantieri Meticci. Chiudiamo doverosamente con la Basilicata, regione che con Matera capitale della cultura, ha visto su di sé puntati gli occhi di tutta Europa. E’ qui, da Potenza, che si celebra la tradizionale diretta tv di Rai 1 presentata da Amadeus in prima serata che accoglierà tanti big: Albano e Romina, Riccardo Fogli, Orietta Berti, Elettra Lamborghini, Alberto Urso, Benji e Fede e The Kolors. Tra gli ospiti Amadeus ha voluto anche i suoi amatissimi 8 artisti di Sanremo Giovani.

MODENA La Notte della Taranta raddoppia il Capodanno: l'Orchestra popolare diretta da Daniele Durante sarà in piazza Roma a Modena la notte di San Silvestro e a Gallipoli (Lecce) l'1 gennaio. A Modena

l'appuntamento è alle 23.30 e mezz'ora prima il pubblico potrà partecipare al laboratorio di pizzica salentina con la guida dei danzatori del Corpo di Ballo della Notte della Taranta.



FIRENZE Da Strauss a Rossini, da Offenbach a Bizet Valzer e polke della tradizione viennese più arie di celebri opere per Capodanno in piazza Santa Maria Novella (inizio alle 22.30) in occasione della lunga notte organizzata dal Comune di Firenze nell'ambito del Firenze Light Festival. Sul palco una delle maggiori orchestre ucraine, la Filarmonica di Zaporizhzhya, diretta da Giuseppe Lanzetta, fondatore dell'Orchestra da Camera Fiorentina. Sempre a Capodanno religiosità, passione e bellezza si uniscono in piazza Duomo in occasione di "He made the moon and stars", evento a ingresso libero organizzato dall'associazione Musart. Dalle ore 22, sul sagrato della Cattedrale musica gospel insieme agli ensemble Orlando Gospel Singers e The Pilgrims Gospel.

NAPOLI Saranno Stefano​ Bo​​​​​​llani e Daniele Silvestri i protagonisti della notte di Capodanno in piazza Plebiscito a Napoli, all'interno di un programma ricco di musica e di divertimento che accompagnerà i napoletani e i turisti dalle ore 22 fino all'alba del 1 gennaio. Il Capodanno made in Naples infatti non si esaurisce con il concerto ma proseguirà, come ormai da tradizione, sul lungomare per ballare. Molto atteso anche il concerto di San Silvestro a Pozzuoli, in piazza della Repubblica, con Edoardo Bennato e Rocco Hunt.



BARI Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo sono i protagonisti della festa in Piazza Libertà a Bari la notte di San Silvestro.

PALERMO Palermo fa di necessità virtù e sdoppia la festa del Capodanno per bypassare il caos della centrale piazza Castelnuovo dove tradizionalmente si trascorre la notte. La musica si sposta così in piazza Giulio Cesare, davanti alla Stazione centrale, dove sarà protagonista una star del crooning, il catanese Mario Biondi, e nel periferico quartiere Cep, che mai prima d'ora aveva ospitato un evento di fine anno e dove ci sarà Nino Frassica & Los plaggers band a intrattenere il pubblico. A Catania, attorno all'elefante che campeggia nel centro della piazza Duomo, si esibirà Max Gazzè, mentre in mattinata si svolgerà la "San Silvestro a mare", gara di nuoto per temerari nelle acque del porticciolo di Ognina.