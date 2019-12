Belen Rodriguez, la fotografia in sauna col mini bikini: lo scatto bollente che scatena i fan

Belen Rodriguez fa impazzire i fan con uno scatto che ha postato su Instagram. In questi giorni la showgirl è in montagna con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago. Così, dopo le fatiche sui campi da sci, si rilassa in sauna.

Belen col suo fisico mozzafiato decide di apparire in bikini marrone minuscolo (il fisico è mozzafiato) mentre si trova in sauna al termine di una giornata fredda e nella quale si è esibita in uno sport che ha dimostrato di amare. Un post che ha scatenato una valanga di like e commenti.