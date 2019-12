Regina Elisabetta, Harry e Meghan Markle sempre più lontani: Capodanno in dimora da 10 milioni di sterline

Principe Harry e Meghan Markle sempre più lontani dalla Regina Elisabetta. Sono ormai da sette settimane in ferie in Canada. Per la coppia che è insieme al piccolo Archie, Sua Maestà Britannica non sembra un pensiero per il duca e la Duchessa di Sussex nemmeno a Capodanno. A Natale hanno rotto il protocollo reale con la loro assenza nella Royal Family riunita a Sandringham e Capodanno lo trascorreranno in una location unica.

Il Mirror rivela i dettagli sulla loro dimora per Capodanno, sempre in Canada. E' da 10 milioni di sterline e si ritiene appartenga a un oligarca russo.

Anche la mamma di Meghan, Doria di 63 anni, si unirà al trio reale, assieme alla sicurezza che alloggia in un cottage nel parco. La coppia dovrebbe rimanere, secondo indiscrezioni, per gran parte della settimana. Almeno fino a venerdì.