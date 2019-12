Paolo Fox, l'oroscopo del 2020 a Domenica In per i segni di Pesci, Leone e Sagittario

Paolo Fox e l'oroscopo 2020 a Domenica in da Mara Venier in diretta su Rai 1. Le previsioni per Pesci, Leone e Sagittario.

PESCI Un grande anno con Giove e Saturno favorevoli. Un ottima fine dell'anno per il lavoro. Un anno di grandi affermazioni. Siate sempre sinceri, non dite delle bugie, anche piccole. Raccordarsi in particolare col Capricorno, il Toro e il Leone.

LEONE Questo è un anno in cui molti riusciranno a scalfire il vostro cuore. Il 2020 conferma ciò che avete fatto nel 2019, un anno promettente. Transito di Venere in primavera. Un anno molto buono e di grandi tagli alla fine dell'anno.

SAGITTARIO Un segno di persone che sanno godersi la vita, va rispettata la loro indipendenza. Un bel cielo per i guadagni in questo 2020. Spesso le persone che stanno accanto a voi dovrebbero dirvi grazie.