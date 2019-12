Ilary Blasi e Francesco Totti, la foto dalle Maldive che incanta e scatena commenti

Prima la passeggiata di Ilary in riva al mare alle Maldive, un video sensuale che è un must sul web (GUARDA). Poi lo scatto della domenica. Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi postano adesso uno scatto che incanta i fan dell'ex capitano della Roma e della bella conduttrice. La coppia si gode qualche giorno di vacanza insieme a figli. "Non è la ricchezza che manca nel mondo,è la condivisione", spiega Ilary su Instagram. I due sono di spalle rispetto all'obiettivo: like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Non è la ricchezza che manca nel mondo,è la condivisione❤️ Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 29 Dic 2019 alle ore 5:58 PST