L'oroscopo di Paolo Fox a Domenica In: le previsioni 2020 per Acquario, Gemelli e Ariete

Paolo Fox e l'oroscopo di Vergine, Gemelli e Ariete a Domenica in da Mara Venier su Rai1. Ecco le previsioni per il 2020.

VERGINE Grande cielo. Un anno importante per nuovi progetti per persone molto rigorose come sono quelle della Vergine. L'unico rischio è quello di giocare troppo in difesa, di chiudersi. Anno buono per sposarsi e convivere. Molto bene il lavoro, tranne aprile e maggio quando andranno fatte delle scelte.

GEMELLI E' l'anno per consacrare un amore. Venere sa aprile ad agosto sarà nel vostro segno zodiacale. Questo è un segno che ha bisogno di rumore, funziona 24 ore su 24. Fate che le conoscenze che farete siano importanti.

ARIETE Si parte con tanta fatica. Lontananze in amore, non vedersi cioè. Da aprile a luglio transito di Venere. Non fatevi prendere dalla fretta per risolvere un problema. Complessivamente un anno buono dopo un avvio agitato.