Paolo Fox a Domenica In, le previsioni per il 2020 dei segni Cancro, Acquario e Scorpione

Paolo Fox a Domenica In, le previsioni da Mara Venier per l'anno 2020 per i segni zodiacali di Cancro, Acquario e Scorpione. Cosa ha detto Paolo Fox.

Cancro (presente in studio Magalli) Dentro ogni cancro si nasconde un bambino, Un segno di particolare fragilità che piace molto alle donne. Alle volte sono pè un po' vulnerabili. All'inizio dell'anno c'è qualcosa da rivedere, soprattutto intorno ad aprile. Se c'è una relazione d'amore un un po' travagliata, potrete avere delle difficoltà. Saturno di darà una sospensione per aprile, aggio e giugno. Preparatevi però a un cambio di scena. Sentimenti: un po' allo sbando all'inizio dell'anno. Uno dei mesi più belli sarà quello di agosto. Grandi novità a dicembre. Matrimoni? Sarei molto prudente. Ripariamo da zero

Acquario (Elisabetta Gregoraci in studio) Gli ultimi mesi sono stati stressanti. Si parte con difficoltà per questo segno anarchico che perde i freni inibitori e non bada alle convenienze: Saturno si affaccia e ci saranno delle cose importanti da fare nel 2020. In primavera va meglio e si possono rivedere alcuni rapporti di coppia. E' un anno nel quale si asciugano le situazioni: vuole bene a poche esclusive persone. Si salvi chi può.

Scorpione Un segno di fragilità eccezionale. Le grandi intuizioni ci sono, primi tre mesi dell'anno saranno importanti per il vostro lavoro con delle proposte. Agosto e settembre mesi di grande forza per i vostri sentimenti. Urano vi porta a cambiare vita, avete un progetto con il vostro partner. Soddisfazioni generali.