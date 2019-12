Oroscopo 2020, l'anno dell'Acquario: le previsioni su lavoro, amore e soldi

Sarà un anno di transizione ed evoluzione positiva per i nati sotto il segno dell'Acquario. L'oroscopo del 2020 si apre con Urano dissonante, "ma la primavera è già ottima per l’amore e, a fine anno, Giove e Saturno sono molto attivi", ha anticipato Paolo Fox. E così, dopo un 2019 difficile, "la crescita professionale è assicurata", anticipa il noto astrologo.

Amore, creatività, saggezza, meditazione, vigore fisico sono alcune delle virtù positive che si manifesteranno nel corso di un anno preparatorio di un 2021 ancora migliore, sottolinea Ivana Raffa. "Sarà l’anno perfetto per archiviare relazioni e situazioni che appartengono al passato e per stilare una lista di progetti, sia professionali che sentimentali". Sul lavoro negli studi, dal 22 marzo al 1 luglio in modo particolare, con Saturno nel segno, è il momento migliore per usare razionalità e concentrazione.

La marcia in più arriverà dalla primavera: a marzo arriverà una grandissima forza fisica e mentale che in alcuni periodi vi renderà davvero indistruttibili. "Riuscirete sempre a ritrovare quello di cui avrete bisogno per progredire e andare avanti lungo un percorso che porterà anche discreti successi. L'anno della svolta sarà il 2021 per voi, con Giove nel vostro segno zodiacale, ma intanto ecco che questo 2020 chiude un ciclo e il ciclo deve essere chiuso nel migliore modo possibile per ripartire davvero alla grande", assicura Branko.



Sarà un anno dinamico e in crescendo, spiega anche l'oroscopo di Grazia, che evidenzia evoluzioni sia in amore che sul lavoro, che in coppia. Sul fronte amoroso, "questo transito insieme a quello di Marte da fine giugno in poi in Ariete decreterà una primavera e un’estate caldissime. Protagonista la passione, l’erotismo, i bollori dei sensi. Marte vi vorrà sensualissimi e forse pure un po' trasgressivi".



Me l'oroscopo di Elle mette in guardia: il meglio verrà nel 2021. Perchè? Semplice: il 21 dicembre, infatti, Giove e Saturno si congiungeranno nel vostro segno per la prima volta dopo oltre seicento anni. Inizia una nuova era, con le aspettative e le paure che tutto ciò comporta. Ma, di certo, questo vorrà dire cambiamento e opportunità di aprire nuove pagine e lasciarsi alle spalle ciò che non va. Ma la svolta, come anticipato da Grazia, sarà a giugno, anche secondo Elle: "Le eclissi di quest’anno indicano che a giugno, quando cercherete di mollare tutto, non riuscirete a sopportare l’idea di farlo davvero – ma quando arriverete alla fine dell’anno, avrete avuto abbastanza tempo per abituarvici, e sarete pronti a lasciarvi tutto alle spalle".



Sarà, quindi, un anno "leggero e luminoso", secondo la maggior parte degli astrologi, caratterizzato da un momento di passaggio e anche di travaglia, interiore prima che esteriore, che tuttavia costituirà il terreno di semina di un 2021 ancora più fruttuoso.