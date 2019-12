Oroscopo 2020, l'anno dei Pesci: le previsioni su lavoro, amore e soldi

Sicurezza, determinazione, progresso nei vari ambiti della propria vita. Lasciando però un po' a desiderare sul fronte della famiglia e degli affetti. Sono queste alcune delle caratteristiche dell'oroscopo 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci.

"Il 2020 sarà un anno positivo per chi ha un lavoro a contatto con il pubblico e necessita di consensi per ottenere successo", avverte Paolo Fox. Amicizie e collaborazioni al centro dei successi del nuovo anno, secondo Branko. "Le attività professionali ma anche quelle private trarranno tanti benefici dall'aiuto, dal sostegno, dalla vicinanza e dalle idee altrui e nessuno potrà quindi fermare un cammino pieno di successi. Non dovete essere poco grati verso coloro che desiderano di darvi una mano e anzi voi stessi dovrete aiutarli quando ne avranno bisogno. Quindi il vostro senso di altruismo deve venire fuori ed essere ai massimi livelli". Insomma occorre impegno, ma alla fine le soddisfazioni arriveranno, come spesso accade per i nati nel segno dei Pesci.



Ma il 2020 sarà anche un anno di ricerche, di aperture al nuovo, di riscontri morali e materiali. "Emergerà il meglio di te, e questo si accompagnerà a un’affermazione della personalità valida sia nel campo pratico che affettivo. Un/una Pesci deciso più che mai a godersi la vita scostando dubbi e paure. Qualche malumore tra aprile e luglio non ti distoglierà dall'intento di trovare l’amore perfetto", spiega Ivana Raffa. Le soddisfazioni principali dall'aspetto professionale: "Molto incisivi i transiti planetari del 2020 per ottenere facili successi. L'attività lavorativa verrà gestita con grande sicurezza. Occasioni e scelte fortunate grazie alle stelle, ma soprattutto alla concentrazione, ai riflessi pronti e alla presenza di spirito. Importanti risultati per chi ha un lavoro artigianale, commerciale e autonomo, e possibilità di assunzione per chi è in cerca di occupazione". E infine: "Giove favorevole aiuterà a sbrigare con successo eventuali noie burocratiche o intoppi finanziari che si erano creati nel 2019. Da tenere a freno la smania di shopping tra aprile e luglio, a ottobre e fine dicembre".



Per i nati sotto il segno dei Pesci arrivano buone notizie anche sul fronte dei soldi: si prospettano mesi positivi, come detto, per amore, lavoro, cambiamenti personali, ma soprattutto per migliorare l’ambito economico e professionale. L'oroscopo del settimanale Grazia evidenzia anche un alto tasso di autostima per questo anno, con le coppie che potranno veder coronati molti dei propri sogni. Soprattutto grazie al combinato disposto di Giove e Nettuno e all'assenza di pianeti contrari. "L'allineamento dei vostri pianeti dominanti si ripeterà per tre volte nel corso dell’anno, dandovi nuove idee, forza e slanci", spiega l'oroscopo del periodico Elle che avverte: "A fine giugno ci sarà una svolta molto importante". Sarà importante ovviamente non lasciarsela sfuggire.