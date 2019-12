Oroscopo 2020, come sarà l'anno del Sagittario: le previsioni su lavoro, amore, salute, soldi e fortuna

Sarà un anno vivace e ricco di soddisfazioni per i nati sotto il segno del Sagittario. Anche se un po' ballerino nei sentimenti. Per Paolo Fox aumenta il desiderio di viaggiare, scappare e chiudere con il passato ed aprire un nuovo capitolo, ricco di emozioni. Le coppie devono fare quindi attenzione, soprattutto nel periodo della primavera. Saturno sarà favorevole sul lavoro e regalerà grande determinazione, mentre negli affetti personali i rapporti saranno spesso più complicati, soprattutto in primavera, mentre miglioreranno con l’arrivo dell’estate, che si annuncia senza dubbio come il periodo più positivo dell'intero 2020.

Branko, invece, incentra le sue previsioni sul denaro e con notizie davvero positive per i nati sotto il segno del Sagittario, sempre alla continua ricerca. Ottime prospettive per chi saprà consolidare idee e progetti del passato. Ma anche per chi saprà indirizzare al meglio il denaro verso nuovi investimenti, specie per chi ha seminato bene nel 2019, approfittando di Giove nel segno. Ma attenzione ad evitare sprechi, errori e non sottovalutate quello che possedete. Via libera agli investimenti azzeccati anche alla presenza di un pizzico di rischio, ma soltanto se ben calcolato e non eccessivo.



Un quadro evidenziato anche da Ivana Raffa, che nelle sue previsioni per il 2020 annuncia un anno dinamico, ricco di passioni, di curiosità, di viaggi, ma anche di ricerca di stabilità, caratterizzato anche da momenti di malinconia che i nati nel segno dovranno cercare di vincere. L'influenza di Giove, in ogni caso, garantirà guadagni, entrate e successo. Sarà un anno caratterizzato da grande vitalità e disponibilità economiche, ma anche da un certo disordine sentimentale che provocherà vulnerabilità emotiva. Più soldi e caos in amore, insomma, alla base di un anno comunque intenso e in parte complesso.



Sognare, ma mantenere i piedi per terra: è questo l'ammonimento dell'oroscopo di Grazia, che si concentra soprattutto sui sentimenti. In amore sarà un anno contraddittorio, specie in primavera, mentre l'estate sarà caratterizzata da eros e passione che regaleranno un periodo bello e per certi versi anche esaltante e quindi da vivere intensamente, senza lasciarsi sfuggire alcuna occasione.

Soldi e fortuna sul lavoro anche secondo il periodico Elle, per cui sotto questo punto di vista tutto filerà liscio anche se la prima parte dell'anno dovrà essere dedicata maggiormente alla programmazione - specie il primo quadrimestre del 2020 - mentre le soddisfazioni maggiori arriveranno nella parte finale dell'anno. Nella coppia e nelle relazioni durature, può subentrare un po' di routine che però bisogna tenere lontana dalla camera da letto!