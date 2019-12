Meghan Markle diventa imprenditrice: la moglie del principe Harry trasforma il marchio reale Sussex in impero

Meghan Markle e il principe Harry, duchessa e duca di Sussex, sono in vacanza in Canada da più di sei settimane e sono, come riferiscono i tabloid inglesi, sempre a caccia della loro identità nella Royal family.

L'ex attrice, insieme al marito, un obiettivo già l'ha centrato: rompere il protocollo reale che vuole tutta la famiglia reale riunita a Natale a Sandringham, scelta che ha indispettito la Regina Elisabetta. Ma prima di Natale i Sussex hanno fatto un'altra cosa: la coppia ha registrato centinaia di articoli sotto il marchio reale Sussex.

Una scelta da imprenditori e c'è chi in Gran Bretagna indica obiettivi futuri di Meghan e Harry, fra i quali aprire una linea di abbigliamento e giornali e riviste. Per adesso, come rivela il Daily Mail, c'è la registrazione all’Intellectual Property Office di centinaia di articoli dei quali i Sussex rivendicano la proprietà. Si va dai cappotti alle calze, giacche, bandane, cappotti. La coppia è impegnata anche nel versante del sociale, della solidarietà. La richiesta di registrazione non significa automaticamente che il marchio verrà sfruttato, ma salvaguardato da eventuali speculazioni di terzi.