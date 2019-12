Oroscopo 2020, come sarà l'anno del Toro: le previsioni su lavoro, amore, salute, soldi e fortuna

Oroscopo 2020 per il segno zodiacale del Toro

Aprirsi al nuovo senza paura. Dovrà essere questa secondo gli astrologi la parola d'ordine del 2020 per i nati sotto il segno del Toro. Ivana Raffa nelle sue previsioni non lascia spazio a dubbi: "I transiti planetari del 2020 segneranno una bellissima rinascita, una ulteriore ripresa, innanzitutto psicologica, e poi economica, professionale e sentimentale". Ancora di più. Raffa è convinta che già prima dell'autunno saranno esaudite molte aspettative del Toro che avrà in ogni caso occasioni importanti. Attenzione, però, non è tutto oro quello che luccica. Li conosciamo i nati in questo solido segno, sempre molto restii alle novità. Dovranno superare i loro timori e voltare pagina. In amore, ad esempio, per chi è in coppia è arrivato il momento di un passo importante, che si tratti di una convivenza, di un matrimonio o di un figlio. Per chi è single, invece, potrebbe essere l'anno per mettere la testa a posto. Ivana Raffa prevede soddisfazioni anche in ambito lavorativo. Complessivamente occhio al periodo autunnale.

Branko è convinto che il 2020 sarà l'anno dell'amore. Gennaio partirà subito con buone notizie e febbraio darà una scossa, ma il Toro deve accettare il fatto che le belle novità arrivano da lontano e lontano portano. Un concetto complesso per chi è di questo segno. Giugno, luglio e agosto si annunciano come mesi importanti e anche Branko mette in guardia sul periodo autunnale che appare il più fragile di questo 2020.

Paolo Fox è ancora più esplicito: "Buone occasioni già da febbraio, a patto che il Toro, testardo e conservatore, sappia aprirsi al nuovo. Si scoprirà così un rivoluzionario. Aumenterà la carica, la voglia di fare, l’irruenza. Per chi vuole sposarsi o avere un figlio, sarà un anno importante". Insomma lo stesso concetto ribadito dai suoi colleghi.

L'oroscopo del settimanale Grazia è più ottimista per certi versi. Parla di transiti spettacolari di Urano, Nettuno, Plutone, Saturno e Giove. Significa opportunità lavorative, in amore, in campo personale. Ma anche in questo caso il consiglio è sempre lo stesso: "Dateci dentro come se non ci fosse un domani". Marzo è il mese giusto per affrontare le contraddizioni che la vita presenta, il periodo prima di Natale quello ideale per "le grandi pulizie": selezionate e tagliate i rami secchi.

Anche l'oroscopo del periodico Elle sparge ottimismo, ma richiede un grande sforzo al Toro: "Tempi nuovi e idee nuove, dovrete rivedere tutto da capo. Il futuro che avete sempre desiderato appartiene a un’epoca che sta per concludersi e quella che le succederà, sarà completamente diversa. Allo stesso modo, si modificheranno anche le vostre convinzioni e il vostro modo di pensare e tutti i presupposti che voi e i vostri amici avete considerato come giusti ed equi" .