Rula Jebreal, chi è la giornalista che Amadeus vuole al Festival di Sanremo 2020 come co-conduttrice

Festival di Sanremo 2020 con l'indiscrezione che sarà Rula Jebreal a condurre l'attesa kermesse musicale accanto al Amadeus che nei giorni scorsi ha avanzato la proposta alla giornalista e scrittrice per co-condurre la manifestazione.

Per approfondire leggi anche: La scelta di Amadeus

Amadeus, secondo quanto riportato da Dagospia, ha incassato la disponibilità di Rula dopo un incontro in un noto hotel milanese. Mancherebbe quindi soltanto la comunicazione ufficiale della scelta. Rula ha 47 anni, la giornalista palestinese ha cittadinanza israeliana.

E' arrivata nel 1993 in Italia grazie a una borsa di studio del governo italiano e ha studiato fisioterapia all'università di Bologna e qui si è laureata. Ha collaborato con Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione nel 1997, quindi la giornalista nel 2002 ha preso parte a "Diario di guerra", trasmissione televisiva di La7, in veste di giornalista e militante del Movimento palestinese per la democrazia e la cultura.

Con la stessa emittente ha curato la rassegna stampa dei quotidiani in lingua araba e, alla fine del 2003 ha ottnuto la conduzione dell'edizione notturna del telegiornale di La7, quindi nel 2005 ha condotto "Pianeta 7" e "Omnibus Estate" per arrivare "Omnibus". Un volto televisivo conosciuto quindi e nel 2006 eccola nel cast di "Annozero" di Michele Santoro. Dal 2007 è su RaiNews24 con "Onda Anomala", settimanale dedicato agli esteri. Nel 2017 Rula è stata una delle sette donne di successo omaggiate da Yvonne Sciò nel suo documentario, Seven Woman.

Il 6 gennaio, quando verranno sveltati anche i nomi dei cantanti Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020, sapremo anche di una conferma all'indiscrezione che la vuole sul palco, o meno.