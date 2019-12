Valentina Ferragni si spoglia, la foto sexy in piscina che scatena i commenti

Anche lei è ormai, a buon diritto, una delle protagoniste indiscusse del mondo social. E' Valentina Ferragni, la più piccola delle sorelle. Sta raggiungendo la notorietà di Chiara e Francesca ed è apprezzata, come loro, per la bellezza.

La mostra in questo scatto molto seducente, nel quale appare in costume in piscina. Valentina è in acqua e mostra in primo piano il suo lato b in costume suscitando like e commenti dei fan di Instagram.