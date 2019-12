Celiachia, grande attenzione a Messina nella chiesa di San Domenico: si avvisa prima della comunione

“All’attenzione dei celiaci. Per coloro che desiderano fare la comunione, avvisare in sacrestia prima della messa. Grazie”. E’ il bizzarro cartello apposto sulla bacheca della chiesa di San Domenico, nell'antica zona Dazio di Messina, che oltre a testimoniare la grande attenzione del parroco per i celiaci, è un simbolo dei tempi che cambiano. Una nota di costume non indifferente, se si pensa soltanto a una trentina di anni fa. Ma per quale motivo i celiaci devono comunicare in anticipo che intendono consumare la comunione? Secondo le disposizioni del Vaticano per la messa non possono essere utilizzate ostie gluten-free, come ha recentemente ribadito la Congregazione per il culto.

Le ostie completamente prive di glutine non rendono valida l’eucarestia e quindi quelle che vengono normalmente somministrate a tutti i fedeli potrebbero creare disturbi ai celiaci. Questi ultimi, però, possono fare ugualmente la comunione, consumando speciali ostie a bassissimo contenuto di glutine, che non danno problemi per la salute, come ha confermato l’Associazione Italiana Celiachia rassicurando tutti i cattolici.

Ecco perché il parroco di San Domenico vuole sapere in anticipo quali sono i celiaci che intendono fare la comunione: per dare a ognuno l’ostia giusta. Pane al pane, vino al vino!

