Luciano Gaucci, festa per gli 81 anni: l'ex autista Atac che ha conquistato la scena con cavalli e Perugia

Oggi, 28 dicembre 2019 è il compleanno di Luciano Gaucci. "Luciano Uragano", come i tifosi del Perugia lo avevano ribattezzato, osannato dalla Curva Nord, compie 81 anni.

Big Luciano non gode di buona salute, la sua figura e la sua storia è nella mente di molti supporter del grifo e appassionati di Ippica. Ex autista Atac, diventa impiegato di una società di pulizie: La Milanese. Un nome e un programma di efficienza per gli anni Settanta. Luciano, appassionato di cavalli, acquista un cavallo irlandese: Tony Bin. Lo paga 12 milioni di lire che sembrano buttati via per un brocco che vince l'Arc the trionphe. Un cavallo che farà la fortuna di Luciano Gaucci con tre miliardi di lire di premi vinti. Meno - due miliardi, a quanto trapela - gli costerà il Perugia che nel novembre del 1991 naviga in cattive acque in serie C1. Luciano Gaucci, l'imprenditore romano che era il vice del presidente della Roma Dino Viola, ci arriverà in B, in A e in Europa. Ha affrontato le rivolte dei giocatori, dei tifosi, della città. E' finito sotto processo, ha diviso e continuerà a farlo. La storia è lunga da raccontare. Auguri.

Federico Sciurpa