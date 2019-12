Oroscopo di Paolo Fox: a "Domenica In" le previsioni del 2020 con 12 ospiti speciali, uno per ogni segno

Sarà Paolo Fox il grande protagonista della puntata di domani, domenica 29 dicembre, di "Domenica In", su Rai 1. Il noto astrologo sarà infatti ospite di Mara Venier a partire dalle 14 e farà le previsioni dell'oroscopo 2020 segno per segno. Non solo: in studio ci saranno 12 personaggi famosi in rappresentanza dei 12 segni dello zodiaco. Tra loro: Giancarlo Magalli, Elisabetta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francesco Paoloantoni, Sal Da Vinci e Martufello. Grande attesa per sapere cosa riserveranno le stelle per il prossimo anno.





