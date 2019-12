Fisico da urlo per il nuovo ministro della scuola, Lucia Azzolina (leggi il suo profilo politico e professionale). La deputata del M5S, da settembre sottosegretario di Stato al Miur e ora nominata da Giuseppe Conte ministro della scuola nella mattina di sabato 28 dicembre (guarda il video), complice anche la giovane età, sfoggia una forma invidiabile. Lo scatto, preso dal suo profilo facebook, risale al 31 luglio 2016 ed è stato fatto a Ugento, in Salento. "Dopo un anno di durissimo lavoro raccogliamo le forze, se ne sono rimaste, per l'anno prossimo", il messaggio che accompagna la foto. Di certo Azzolina si tiene in forma anche giocando a calcio, come testimoniato da altri scatti sul suo profilo facebook, nochè seguendo le vicende della nazionale italiana di calcio femminile.





Leggi anche: Conflitto di interessi per il nuovo ministro della scuola? La bufera sollevata da L'Espresso