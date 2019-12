Georgina Rodriguez, il video in piscina della fidanzata di Cristiano Ronaldo che incanta i fan

Fine anno di relax per Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo. La compagna dell'attaccante della Juventus è in vacanza a Dubai, complice la pausa delle feste di Natale del campionato di calcio di serie A. Lui si allena fra piscina e palestra, lei si fa riprendere in piscina. Un breve video, postato sull'account Instagram che ha raccolto like e scatenato commenti e ha fatto il giro del mondo. Georgina sfoggia un lato b invidiabile, per la gioia dei suoi tanti follower.

Visualizza questo post su Instagram ‍♀️ @prettylittlething Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 27 Dic 2019 alle ore 5:41 PST