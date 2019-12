L'oroscopo del Corriere di oggi 28 dicembre per Pesci, Scorpione e Cancro

L'oroscopo del Corriere per i segni di acqua Cancro, Scorpione e Pesci, di oggi 28 dicembre 2019.

CANCRO Per quanto possa sembrare scomodo, non abbiate paura di correre dei rischi. Gli sforzi che fate oggi verranno sicuramente ripagati in futuro.

SCORPIONE Il ritmo frenetico di coloro che ti circondano può farti sentire in qualche modo stressato. Non correre per recuperare il ritardo o potresti inciampare...

PESCI Oggi sembra che le altre persone non parlino la vostra lingua. Questo rende difficile per voi realizzare qualcosa di concreto e vi farà sentire insoddisfatto.

