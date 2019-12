L'oroscopo del Corriere di oggi, 28 dicembre: Bilancia, Gemelli e Acquario

Cosa dicono le stelle di oggi per i segni di aria. L'oroscopo di sabato 28 dicembre 2019.

BILANCIA Potreste sentirvi frustrati per un piccolo danno che avete causato, ma provate a capire se siete in grado di rimediare prima di abbattervi.

GEMELLI Sii cauto quando dici qualcosa agli altri, non solo per le malelingue. A volte non ti rendi conto di come influenzi negativamente le persone.

ACQUARIO Troverete che le persone intorno a voi sono di sostegno per la realizzazione dei vostri sogni, quindi non esitate a pensare in grande.

