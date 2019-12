Gratta e vinci, ad Ariccia in provincia di Roma vinti 50 mila euro con il biglietto Turista per sempre

La fortuna passa delle parti di Roma in questo fine 2019. Una piccola giocata di pochi euro per una grande bella vincita negli ultimi giorni dell'anno. Ad Ariccia, in provincia di Roma, è stata infatti realizzata una vincita di 50 mila euro al Gratta e Vinci.

Per approfondire leggi anche: Gratta e vince 500 mila euro: la fortuna bacia Castiglion Fiorentino

Il tagliando fortunato da 5 euro della serie “Turista per Sempre” è stato acquistato presso il bar-tabaccheria “Da Renato” in via Cencelliera, 64. La notizia è stata comunicata dal sito Agimeg.it .