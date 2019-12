Ilary Blasi sexy sulla spiaggia infiamma Instagram: lo scatto di spalle

Ilary Blasi su Instagram Stories si mostra in tutta la sua bellezza con una immagine in vacanza. La conduttrice televisiva moglie di Francesco Totti è con la famiglia alle Maldive per alcuni giorni di relax dopo un Natale trascorso a casa.

Ilary si fa riprendere di spalle mentre cammina sulla spiaggia di sabbia finissime ed è ripresa di spalle. Uno scatto che ha provocato like e commenti da parte dei fan che non perdono occasione per seguire la vita privata e professionale della Blasi attraverso i social.