Lotto, vinti 36 mila euro con una giocata da 5 nel concorso del 21 dicembre e ci sono altri fortunati

Il 2020

Foto La clausura in 12 scatti nel calendario del convento di Città di Castello

La clausura in un calendario. Arriva dall'Umbria l'iniziativa per un calendario che prevede dodici scatti. Il calendario del 2020 è quello del monastero di Santa Veronica Giuliani a Città di Castello: foto inedite corredate da frasi e pensieri particolari in ogni mese del nuovo anno.